Собянин рассказал об ограничениях в случае появления «омикрона» в Москве

В случае прихода в Москву нового штамма «омикрон» глобальных ограничений вводить не будут. Все они будут точечными, с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, его слова процитировал ТАСС.

По словам московского градоначальника, столица прожила с коронавирусом уже два года и сумела адаптироваться.

«Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то „омикроны“ или еще что-то будет, то, я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», — заявил Собянин.

Он также напомнил, что за минувший год в Москве было объявлено лишь 12 нерабочих дней. Все остальное время город функционировал. Власти сделали все возможное, чтобы Москва не останавливалась, несмотря на наличие рисков. Именно поэтому сейчас столичную систему здравоохранения готовят к новым вызовам.

«Мы будем стараться, чтобы москвичи были максимально защищены, а город работал», — подчеркнул мэр.

В настоящее время Москва является лидером по количеству заражений коронавирусом в России. На сегодняшний день в городе выявлено 2 023 546 случаев. Умерли 36 561 человек, выздоровели 1 860 822. Как сообщили в оперативном штабе, волную вакцинацию в Москве прошли 6 268 959 человек, коллективный иммунитет в городе составляет 72%.

Ранее Сергей Собянин рассказал о цифровой трансформации здравоохранения в столице.