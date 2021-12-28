Собянин рассказал о цифровой трансформации здравоохранения

С недавнего времени московским врачам уже не приходится писать рецепты от руки, а искусственный интеллект помогает анализировать КТ-снимки. О том, как происходит цифровая трансформация в системе здравоохранения Москвы, рассказал мэр города Сергей Собянин, написало «Утро.ру».

За последние два года в московских больницах был создан «Дневник здоровья», куда москвичи могут самостоятельно вносить данные о температуре тела и сатурации, артериальном давлении, уровне сахара в крови. Кроме того, в столице был создан единый регистр инфицированных коронавирусом.

По словам Собянина, если человек сдает положительный ПЦР-тест, его сразу информируют об этом по смс и дают рекомендации по лечению. Если же данные человека были внесены в регистр, то к нему сразу выезжает скорая.

В марте 2020 года в Москве появился телемедицинский центр, специалисты которого могут наблюдать за состоянием пациентов с коронавирусом удаленно. Такие консультаций за время пандемии было проведено около 2,3 миллиона, говорится на сайте мэра Сергея Собянина.

Сейчас искусственный интеллект помогает врачам выявлять коронавирус, рак легкого, остеопороз, признаки ишемической болезни сердца, рак молочной железы, а также различные патологии легких.