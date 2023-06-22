Здоровье 22 июня 2023, 10:46 Собянин рассказал о работе флагманских центров больниц в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин: флагманские центры городских больниц уже спасли тысячи жизней Сайт мэра и правительства Москвы

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Флагманские центры больниц Москвы, которые открылись в 2023 году, уже спасли тысячи жизней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Так, в ГКБ имени Вересаева, открытой в январе, приняли более 20 тысяч пациентов и провели свыше 7,5 тысячи операций.

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За три месяца работы во флагманский центр НИИ имени Склифосовского поступили более 11,5 тысячи человек, а хирурги прооперировали свыше тысячи пациентов.

Также, по словам мэра, во флагманских центрах впервые появились социальные координаторы, которые помогли решить более 400 вопросов. Кроме того, помощь психологов в больницах получили более 500 пациентов.

Собянин добавил, что до конца 2023 года в столице завершат создание сети из шести таких центров, в которых люди получат быстрое и эффективное лечение в дружелюбной атмосфере.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о сервисах с искусственным интеллектом, которые внедрили в столичные больницы.