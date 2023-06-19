Здоровье 19 июня 2023, 16:56 Двенадцать сервисов с ИИ успешно внедрили в московские больницы Заммэра Москвы Ракова сообщила, что двенадцать сервисов с ИИ внедрили в столичные больницы

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Двенадцать сервисов с технологиями искусственного интеллекта внедрили в столичные больницы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, 11 из одобренных Росздравнадзором сервисов создали для помощи рентгенологам. Она уточнила, что это составило 70 процентов из всех зарегистрированных в России.

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Искусственный интеллект произвел более девяти миллионов лучевых исследований и поставил около десяти миллионов предварительных диагнозов на основе жалоб пациентов. Это существенно сократило время на диагностику и позволило точнее ставить диагнозы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции столичных поликлиник.