Собянин пояснил, что власти принимают решение по ограничениям в зависимости от ситуации с COVID-19

Глава города пояснил, что власти принимают решения по ограничениям в столице, ориентируясь на ситуацию с числом заражений COVID-19, пишет сайт RT.

«Для нас важно, чрезвычайно важно различными мерами остановить рост коронавирусной инфекции», — подчеркнул Собянин.

Он объяснил, что, «если ничего не делать, завтра придется принимать более радикальные, более жесткие, более неприятные меры».

Ранее Сергей Собянин рассказал, когда в столице начнется вакцинация от коронавируса. По его словам, уже через несколько месяцев появится вакцина.