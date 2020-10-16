Собянин пояснил, что власти принимают решение по ограничениям в зависимости от ситуации с COVID-19
Мэр Москвы Собянин в интервью ТАСС заявил о важности ограничений при борьбе с распространением коронавируса. Он отметил, что бездействие приведет к принятию более серьезных мер.
Глава города пояснил, что власти принимают решения по ограничениям в столице, ориентируясь на ситуацию с числом заражений COVID-19, пишет сайт RT.
«Для нас важно, чрезвычайно важно различными мерами остановить рост коронавирусной инфекции», — подчеркнул Собянин.
Он объяснил, что, «если ничего не делать, завтра придется принимать более радикальные, более жесткие, более неприятные меры».
Ранее Сергей Собянин рассказал, когда в столице начнется вакцинация от коронавируса. По его словам, уже через несколько месяцев появится вакцина.