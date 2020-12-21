Собянин назвал число переболевших COVID-19 медиков

По словам мэра Москвы, у некоторых медиков болезнь протекала в тяжелой форме, у других заболевание прошло без симптомов.

«Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», — заявил Собянин.

В ходе своего отчета перед утверждением бюджета в Мосгордуме мэр Москвы заявил, что из-за пандемии казна города потеряла более 600 миллиардов рублей. Он отметил, что половина этих расходов ушла на борьбу с распространением коронавируса.

По данным оперативного штаба Москвы, за минувшие сутки в городе подтвердили 7797 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы попали 1585 пациентов с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 487 человек.

Самый большой прирост новых случаев среди жителей города в возрасте от 18 до 45 лет. Меньше всего граждан в категориях от 66 до 70 лет и старше 80 лет.