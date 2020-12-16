Собянин рассказал о сумме потерь столичного бюджета из-за пандемии

По его словам, в нынешнем году бюджет столицы потерял более 600 миллиардов рублей. Половину этой суммы составляют расходы на борьбу с распространение СОVID-19. Собянин добавил, что экономика Москвы выдержала «ковидный» удар. Он подчеркнул, что власти выполнили все социальные обязательства перед горожанами, сообщил сайт «Экономика сегодня».

Помимо прочего, Собянин заявил, что ограничения по коронавирусу сохранятся в городе и в будущем году. Скорее всего, это будут мягкие меры для сдерживания распространения вируса.