Здоровье 07 января 2024, 02:03 Названы 5 правил для продления молодости Американский биохакер Ангермайер назвал 5 правил для продления молодости РИА «Новости»

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Американский инвестор Кристиан Ангермайер, вкладывающий огромные средства в разработку лекарств, замедляющих процесс старения, назвал пять основных принципов для поддержания здоровья и продления жизни. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

«Если вы не делаете эти пять вещей, которые просты и сложны одновременно, тогда не ищите чудо — лекарство», — заявил он.

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По словам биохакера, достаточно соблюдать пять простых правил, чтобы обмануть старость. Во-первых, необходимо высыпаться, чтобы чувствовать себя хорошо. Никакие тренировки и диеты не помогут, если человеку не хватает ночного отдыха.

Правильное питание и отказ от вредных привычек — курения и алкоголя — также помогут достичь долголетия. Не стоит забывать и про физическую нагрузку. Даже простые прогулки положительно скажутся на человеческом здоровье.

Ранее ученые из Нижнего Новгорода нашли способ быстро омолодить людей, снизив их биологический возраст на пять лет. Участники эксперимента провели две недели в санатории, где соблюдали здоровое питание, занимались спортом и посещали физиопроцедуры. Тестовые замеры показали, что организм каждого участника за это время в целом оздоровился и стал лучше работать.