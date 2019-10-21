СМИ: В России выросли продажи антидепрессантов

«Я не узнаю Великобританию»: около 200 тысяч стариков останутся без медпомощи после Brexit Подробнее

По мнению экспертов, это может быть связано с двумя причинами — с ростом общего уровня негатива и фрустрации в обществе и со злоупотреблением назначениями таких средств со стороны врачей.

Также растет спрос на успокоительные препараты. В сентябре 2019 года их купили на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее подвержены стрессу люди от 25 до 34 лет, они составляют больше 40% потребителей седативных препаратов. Граждане в возрасте от 55 до 64 составляют лишь 5%.

Ранее в СМИ стало известно, что эксперты Минздрава отказались причислять антидепрессант бупропион к наркотикам из-за отсутствия характерных побочных эффектов, а сделать из него наркотик смогут лишь люди с глубокими познаниями в органической химии.