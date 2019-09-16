Эксперты Минздрава отказались причислять антидепрессант бупропион к наркотикам

Проверка была организована в связи с задержаниями россиян, которые покупали бупропион. Правоохранители возбуждали против них уголовные дела по наркотическим статьям, поскольку экспертизы показали, что бупропион является производным запрещенного эфедрона.

Главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения Зураб Кекелидзе рассказал, что препарат используется для лечения тревоги и социофобии, сопровождающих депрессию, синдрома дефицита внимания, а также сезонных аффективных расстройств.

«Бупропион, ранее официально продававшийся в России, не получил широкого применения, однако в сравнении с похожими антидепрессантами не вызывает характерных для них побочных эффектов. Кроме того, бупропион доказал свою эффективность при лечении никотиновой зависимости», — сказал специалист.

Зураб Кекелидзе отметил, что на протяжении 10 лет в наркологической службе не было зафиксировано злоупотребления этим лекарством.