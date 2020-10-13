СМИ: в России могут поднять стоимость жизненно важных препаратов

О том, что в Минздраве разрабатывается механизм повышения предельных отпускных цен на ЖНВЛП, оказавшихся из-за нерентабельности производства в дефиците, рассказал собеседник издания на фармацевтическом рынке.

Кроме того, заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев подтвердил изданию, что ведомство разработало такой документ совместно с Минздравом. Нижегородцев отметил, что проект находится в стадии доработки и согласования между федеральными органами исполнительной власти.

По мнению экспертов и участников рынка, ценообразование ЖНВЛП должно быть более оперативным и гибким. Они также считают, что для расчета стоит брать стоимость сырья, которое за последние два-три года подорожало на 30–40%.

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