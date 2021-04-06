СМИ: премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили инфицирован коронавирусом, сообщил грузинский Первый канал.

По информации журналистов, у политика обнаружили заражение в ходе планового тестирования. Отмечается, что Гарибашвили чувствует себя нормально. В настоящий момент он находится на самоизоляции и продолжает работать в удаленном формате, написала «Газета.ru».

Ранее стало известно, что Россия отправит в Албанию 50 тысяч доз вакцины «Спутник V» от Центра имени Гамалеи.