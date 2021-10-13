Врач назвал причины повышения уровня смертности от ковида

Высокая смертность от COVID-19 прежде всего вызвана мутациями инфекции, низким уровнем вакцинации, а также несерьезным отношением людей к пандемии, считает главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

«Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен», — написал Вечорко в своем Telegram-канале.

В Москве за последние две недели заболеваемость COVID-19 увеличилась в 1,5 раза, при этом количество госпитализаций возросло в два раза, отметил врач. В связи с этим стационары приходится перепрофилировать под прием коронавирусных пациентов.

В последнее время, по словам Вечорко, тяжелые формы ковида регистрируются также среди молодых людей, доходит до летальных случаев. Врач рекомендовал россиянам пройти вакцинацию и не относиться халатно к своему здоровью.

Быстрое распространение и также течение коронавируса связано с мутацией штамма «дельта», а также с плохим соблюдением противоэпидемических мер, считает врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Специалист отметил, что многие люди устали от коронавируса и при обнаружении симптомов многие перестали обращаться к врачам, предпочитая лечиться на дому и распространяя инфекцию.