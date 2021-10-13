Врач рассказал, с чем связано быстрое течение и распространение коронавируса

Быстрое распространение и также течение коронавируса связано с мутацией штамма «дельта», а также с плохим соблюдением противоэпидемических мер. Таким мнением поделился врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с Lenta.ru.

Специалист отметил, что многие люди устали от коронавируса и стали более халатно относиться к собственному здоровью. При обнаружении симптомов многие перестали обращаться к врачам, предпочитая лечиться на дому и распространяя инфекцию.

«Лечимся дома, редко вызываем врача при первых симптомах, стараясь не привлекать к себе внимание. А когда доходит до необходимости госпитализации, болезнь уже развивается бурно», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что нельзя списывать со счетов и дистресс-синдром, при котором болезнь развивается молниеносно, в течение нескольких часов.