Глава ведомства обратился к участникам церемонии премии «Будем жить!», которую вручают за вклад в борьбу с раком.

Мурашко подчеркнул, что серьезная нагрузка на всю систему здравоохранения из-за пандемии не помешала онкологам заниматься лечением своих пациентов и спасать их от страшного заболевания.

«Это результат работы каждого из вас, что в 2020 году, по предварительным итогам, смертность от злокачественных новообразований снизилась», — обратился Мурашко к собравшимся.

Министр подчеркнул, что в прошлом году онкологи получили дополнительные инструменты для еще более качественного и успешного лечения своих пациентов.

«Это и дополнительное оборудование, и новые лекарственные препараты, и впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всех этапах лечения», — перечислил глава Минздрава.

Он отметил, что сейчас новую систему испытывают в пилотных регионах, но до конца года можно рассчитывать на то, что она распространится на всю страну.

Российский онколог Евгений Имянитов заявил, что пандемия помогла выявить множество пациентов с ранними стадиями онкологических заболеваний, о которых они даже сами не подозревали. Он пояснил, что при попадании в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию человек проходил скрининг легких, в ходе которых обнаруживались раковые клетки. Но также были и пациенты, чьи опухоли находили поздно и помочь уже было нельзя.