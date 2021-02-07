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    07 февраля 2021, 19:09

    Смертность от рака в России снизилась — Минздрав

    Анатолий Минкин

    Смертность от онкологических заболеваний в России, по предварительным итогам 2020 года, снизилась. Это стало возможным благодаря работе медиков, которые выполняли свою работу, несмотря на пандемию. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
    Смертность от рака в России снизилась — Минздрав

    Глава ведомства обратился к участникам церемонии премии «Будем жить!», которую вручают за вклад в борьбу с раком.

    Мурашко подчеркнул, что серьезная нагрузка на всю систему здравоохранения из-за пандемии не помешала онкологам заниматься лечением своих пациентов и спасать их от страшного заболевания.

    «Это результат работы каждого из вас, что в 2020 году, по предварительным итогам, смертность от злокачественных новообразований снизилась», — обратился Мурашко к собравшимся.

    Министр подчеркнул, что в прошлом году онкологи получили дополнительные инструменты для еще более качественного и успешного лечения своих пациентов.

    «Это и дополнительное оборудование, и новые лекарственные препараты, и впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всех этапах лечения», — перечислил глава Минздрава.

    Он отметил, что сейчас новую систему испытывают в пилотных регионах, но до конца года можно рассчитывать на то, что она распространится на всю страну.

    Российский онколог Евгений Имянитов заявил, что пандемия помогла выявить множество пациентов с ранними стадиями онкологических заболеваний, о которых они даже сами не подозревали. Он пояснил, что при попадании в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию человек проходил скрининг легких, в ходе которых обнаруживались раковые клетки. Но также были и пациенты, чьи опухоли находили поздно и помочь уже было нельзя.