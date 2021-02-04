Врач рассказал, что пандемия помогла диагностировать рак у пациентов

Специалист отметил, что рост количества зараженных не позволял многим онкобольным получить медицинскую помощь. При этом у тех, кто попадал в больницу с подозрением на COVID-19, нередко обнаруживали раковые клетки.

«Большое количество опухолей было выявлено случайно. Человек обращался по поводу COVID-19 и поражения легких, а рак становился случайной находкой. Были, к сожалению, и поздно выявленные опухоли, когда сделать что-то было невозможно», — отметил Имянитов.

По его словам, в настоящий момент не существует более или менее эффективного метода лечения онкологических заболеваний. Для избавления от конкретной опухоли подбирается индивидуальная терапия. Кому-то подходит комбинированное лечение, а другому пациенту необходима химиотерапия.