Смертность от ковида в России за сутки сравнялась с рекордным показателем за всю пандемию

За сутки в России выявили 23 947 тысяч новых случаев коронавируса. За 24 часа от ковида и его последствий умерли 799 человек. Это повторение суточного рекорда смертности за все время пандемии в стране. Об этом сообщил оперштаб.

С марта прошлого года российские медики зафиксировали 6 102 469 случаев заражения SARS-CoV-2. Болезнь за почти полтора года унесла 153 095 жизней. Эпидемическая ситуация по-прежнему остается напряженной в Москве (+3376 случаев COVID-19 за сутки», Московской области (+2096) и Санкт-Петербурге (+1937).