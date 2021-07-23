Москва прошла все пиковые моменты пандемии после повторной вспышки коронавируса в начале лета. В мегаполисе идет снижение заболеваемости, однако в больницах пока много людей с ковидом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости, это положительно, это означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение. <…> Количество госпитализаций снижается не такими темпами», — описал обстановку градоначальник.

По его словам, пункты вакцинации в Москве продолжают работать напряженно. Каждый день в них прививаются около 90 тысяч человек. Собянин подчеркнул, что вакцины от коронавируса работают: если люди после укола и болеют, то не так тяжело.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Путиным рассказала, что прививку от SARS-CoV-2 первым компонентом в России сделали 33,6 миллиона человек. За прошедшие сутки российские медики выявили 23 811 случаев ковида в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 6 078 522.