Смертность от коронавируса за сутки в России вновь побила рекорд

В России за минувшие сутки выявили 25 142 случая заражения коронавирусом, что стало максимальным приростом с 2 января. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оперштаба.

Число заразившихся за весь период пандемии в России достигло 5 610 941. Из них 5 068 901 человек выздоровел.

За прошлые сутки вылечились 15 484 человека. Умерли 663 инфицированных — это новый максимум с начала пандемии.. Всего жертвами коронавируса в России стали уже 137 925 человек.

Продолжает расти заболеваемость в Москве, которая остается на первом месте по этому показателю. За прошедшие сутки положительный результат теста в столице получили 7624 человека. Второе место сохраняет Московская область. В Подмосковье выявили еще 2696 случаев заражения. Третью строчку занимает Санкт-Петербург, где заражение обнаружили еще у 1784 человек.

Меньше всего инфицированных зафиксировали на Чукотке. Там коронавирус за сутки нашли у восьми человек. Также лишь 10 случаев заражения выявили в Ненецком автономном округе, 25 — в Еврейской автономной области.

Доктор Александр Мясников ранее развеял миф об усилении инфекции после вакцинации.