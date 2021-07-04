Развенчан популярный миф о вакцинации от коронавируса

Людям не стоит опасаться усиления коронавирусной инфекции от появления антител после прививки. Распространенный миф о вакцинации развеял врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор объяснил, что, когда в 2002 году мир столкнулся с атипичной пневмонией, ученые при проведении экспериментов на мышах действительно столкнулись с таким парадоксальным явлением, как усиление инфекции после появления антител.

Но на сегодняшний день при массовом применении вакцин от коронавируса не известно ни одного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции, написал Мясников в своем Telegram-канале.

Врач добавил, что домыслы о возможности антителозависимого усиления инфекции намеренно распространяют в «околомедицинских кругах».

Мясников отметил, что повседневное использование таких терминов, как «антителозависимое усиление», «иммунитет» и «цитокиновый шторм», как оружие в неумелых или преступных руках, которое если не навредит, то точно не принесет никакой пользы.

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