Смертность от коронавируса в марте продолжила сокращение

В марте 2021 года число умерших россиян, у которых на момент смерти был коронавирус, составило 23 715 человек, следует из данных Росстата. По сравнению с уточненным показателем февраля смертность с ковидом сократилась на 4,3%.

В феврале 2021 года было 28 дней, а в марте — 31, таким образом, если бы количество дней в месяцах было одинаковым, то смертность от коронавируса сократилась бы в марте сильнее, уточнил РБК.

Число умерших, для которых ковид был признан основной причиной смерти, в марте текущего года составило 17 457 человек.

В общей сложности, как следует из данных Росстата, число умерших россиян с коронавирусом (когда он стал как основной причиной смерти, так и косвенной, или не повлиял на летальный исход совсем) с начала пандемии достигло 249 702 человек. Росстат собирает эту статистику с апреля 2020 года. Ведомство агрегирует данные на основе медицинских свидетельств о смерти из Единого госреестра ЗАГС.

Общая смертность в России в марте 2021 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года, выросла на 25,3%. Из этого следует, что избыточная смертность марта в этом году (прирост смертности к тому же месяцу прошлого года) на 61,5% может быть объяснена официальной смертностью с ковидом. Остальная доля избыточной смертности может отражать косвенное влияние пандемии.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что смертность от коронавируса стала снижаться в России. Медики фиксировали самые высокие показатели в декабре–январе в период второй волны пандемии. Она добавила, что в апреле показатели смертности уменьшились на 13% по сравнению с цифрами в марте.

За все время пандемии в России выявили 4 805 288 случаев инфицирования. Вылечить удалось 4 427 946 пациентов.