Смертность от коронавируса стала снижаться в России. Медики фиксировали самые высокие показатели в декабре–январе в период второй волны пандемии. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Соотнося сегодняшние показатели марта 2021 года с декабрем и январем, в России фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21%, по сравнению с январем этого года на 12,9%», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что в апреле показатели смертности уменьшились на 13% по сравнению с цифрами в марте. По словам вице-премьера, самая высокая смертность была в декабре–январе.

По информации Росстата, в марте коронавирус унес жизни 15 тысяч человек в России. Еще 2454 случаев смерти требуют проведения дополнительных исследований. Согласно уточненным данным, в феврале осложнения от ковида привели к смерти 17,12 тысячи человек. Всего с апреля 2020 года врачи зафиксировали 249 702 летальных исхода от коронавируса.

За все время пандемии в России выявили 4 805 288 случаев инфицирования. Вылечить удалось 4 427 946 пациентов.