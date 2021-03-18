Кислый привкус во рту назвали смертельно опасным

Кислый привкус во рту может говорить о приближающемся сердечном приступе. Кроме того, предвестниками могут быть несварение желудка и тошнота. Об этом предупредили британские врачи.

Признаками сердечного приступа может быть кислый привкус во рту, сообщил Express со ссылкой на данные медиков. Также на него могут указывать тошнота или рвота и несварение желудка без изжоги и отрыжки. Врачи рекомендуют обратить внимание на усталость, отсутствие сна и потливость, если для нее нет видимой причины.

По словам врачей, симптомы опасного состояния могут прослеживаться в течение нескольких дней. Но возможны и внезапные проявления. Необходимо как можно раньше обратиться за помощью к специалисту, чтобы тот мог своевременно начать лечение.

Ранее Национальная служба здравоохранения Великобритании рассказала, что признаком сердечного приступа может быть чувство тревоги или беспокойства. Кроме того, при сердечном приступе люди могут испытывать жар или холод, дрожать или трястись. Такое состояние требует неотложной помощи.