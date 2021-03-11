Врачи назвали необычные симптомы сердечного приступа

Симптомом сердечного приступа может быть чувство тревоги. Большинство людей его путают с панической атакой.

«Физические ощущения при панической атаке включают стук или учащение пульса, сердцебиение, слабость, головокружение», — сообщило агентство URA.ru со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Врачи отметили, что люди при сердечном приступе могут испытывать жар или холод, дрожать, трястись, их может тошнить. Они могут ощущать боль в груди или животе, ругаться. Такое состояние, по словам медиков, требует неотложной помощи.

Эти симптомы, по словам медиков, могут быть признаком сердечного приступа. Эксперты подчеркнули, что такое состояние требует неотложной помощи.

Ранее ученые рассказали, по каким признакам можно быстро определить инсульт. Первое, на что надо обратить внимание — это снижение подвижности у пострадавшего. Если человек не может четко говорить, то следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Нарушение речи — это еще один серьезный признак развития инсульта.