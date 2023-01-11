Здоровье 11 января 2023, 21:35 Слухи о нехватке препарата для больных раком опровергли в Москве Депздрав Москвы: все пациенты с онкологическим заболеванием обеспечены «Тамоксифеном» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пациенты с онкологическим заболеванием в Москве полностью обеспечены препаратами, в том числе «Тамоксифеном», сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Таким образом в ведомстве прокомментировали РИА «Новости» информацию о том, что в аптеках якобы не осталось этого лекарства.

«Все пациенты с онкологическими заболеваниями в Москве относятся к льготным категориям и могут получить данный препарат бесплатно в аптеках, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы», — поделился собеседник.

Реклама

Запаса «Тамоксифена» хватит на 10 месяцев. В ближайшее время власти планируют новые закупки препарата. Лекарственное средство назначается при лечении различных разновидностей рака, включая рак молочной железы.

Реклама

Ранее онкологи Московской области предупредили о важности профилактического осмотра. По словам специалистов, рак легче вылечить на ранних стадиях, а для этого нужно регулярно посещать врачей.