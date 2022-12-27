Подмосковье 27 декабря 2022, 10:45 Онкологи Подмосковья напомнили, почему необходимо регулярно обследоваться freepik

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Ведущие онкологи Подмосковья в рамках социальной кампании «Сделай шаг первым — предупреди рак!» рассказали на ТВ и в интернете о важности регулярных профилактических медосмотров. Они напомнили, что эффективность лечения напрямую зависит от стадии, на которой обнаружено злокачественное новообразование.

Однако на I и II стадиях опухоль, как правило, не вызывает симптомов, и именно поэтому людям, входящим в группу риска, нужно проходить ежегодные профилактические медобследования. К основным факторам риска возникновения злокачественной опухоли относятся:

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наличие кровного родственника с онкологическим заболеванием;

малоподвижный образ жизни;

употребление алкоголя и сигарет;

употребление красного мяса;

работа на вредном производстве;

наличие вируса гепатита B и C, вируса папилломы человека.

Чаще всего у жителей региона злокачественное новообразование обнаруживают в молочной железе, в предстательной железе, в легком, в толстой кишке и на коже.

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Государство реализует национальный проект «Здравоохранение», в структуру которого входит федеральная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Цель госпроекта — снизить уровень смертности от новообразований к 2024 году.

Расписание дней открытых дверей в онкологических диспансерах Подмосковья можно посмотреть на официальном портале Минздрава Московской области об онкологической помощи.