27 декабря 2022, 10:45
Онкологи Подмосковья напомнили, почему необходимо регулярно обследоваться
Ведущие онкологи Подмосковья в рамках социальной кампании «Сделай шаг первым — предупреди рак!» рассказали на ТВ и в интернете о важности регулярных профилактических медосмотров. Они напомнили, что эффективность лечения напрямую зависит от стадии, на которой обнаружено злокачественное новообразование.
Однако на I и II стадиях опухоль, как правило, не вызывает симптомов, и именно поэтому людям, входящим в группу риска, нужно проходить ежегодные профилактические медобследования. К основным факторам риска возникновения злокачественной опухоли относятся:
Реклама
- наличие кровного родственника с онкологическим заболеванием;
- малоподвижный образ жизни;
- употребление алкоголя и сигарет;
- употребление красного мяса;
- работа на вредном производстве;
- наличие вируса гепатита B и C, вируса папилломы человека.
Чаще всего у жителей региона злокачественное новообразование обнаруживают в молочной железе, в предстательной железе, в легком, в толстой кишке и на коже.
Реклама
Государство реализует национальный проект «Здравоохранение», в структуру которого входит федеральная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Цель госпроекта — снизить уровень смертности от новообразований к 2024 году.
Расписание дней открытых дверей в онкологических диспансерах Подмосковья можно посмотреть на официальном портале Минздрава Московской области об онкологической помощи.
Врачи
Онкология
Реклама
Реклама