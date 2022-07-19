Случай заражения человека бубонной чумой зафиксировали в Китае

В Китае выявили один случай заболевания человека бубонной чумой. Диагноз пациенту поставили в Нинся-Хуэйском автономном районе страны, сообщило издание Toutiao.

В районе решением властей ввели четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

Медики считают случай завозным. Не исключено, что инфицированный успел побывать в нескольких местах и, скорее всего, общался с большим количеством людей.

Специалисты допустили, что некоторые болезни Средневековья могут возвращаться — возбудители определенных опасных заболеваний по-прежнему существуют в природе. Уничтожить их окончательно невозможно.