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    19 июля 2022, 22:42

    Случай заражения человека бубонной чумой зафиксировали в Китае

    В Китае зафиксировали случай заражения человека бубонной чумой

    Александра Ломейко

    В Китае выявили один случай заболевания человека бубонной чумой. Диагноз пациенту поставили в Нинся-Хуэйском автономном районе страны, сообщило издание Toutiao.

    В районе решением властей ввели четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

    Медики считают случай завозным. Не исключено, что инфицированный успел побывать в нескольких местах и, скорее всего, общался с большим количеством людей.

    Специалисты допустили, что некоторые болезни Средневековья могут возвращаться — возбудители определенных опасных заболеваний по-прежнему существуют в природе. Уничтожить их окончательно невозможно.