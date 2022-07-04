Иммунолог Жемчугов перечислил средневековые болезни, которые могут вернуться

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал об опасных средневековых болезнях, которые могут вновь вернуться и поражать людей. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Специалист отметил, что возбудители некоторых опасных заболеваний по-прежнему существуют в природе.

«Ученые придумали термин „возвращающиеся инфекции“. Был опыт поиска того же вируса оспы и возбудителя чумы в вечной мерзлоте. В 40-е годы пытались ликвидировать очаги чумы, армия шла цепью и выжигала норы, засыпала дустом, ликвидируя переносчиков — грызунов. Через 20 лет пришли, а чума как была, так и есть <…>. Если очаги заболеваний есть в природе, то ликвидировать их окончательно невозможно, они могут возвращаться», — отметил Жемчугов.

По словам иммунолога, аналог натуральной оспы может вернуться в виде осы обезьян. Также до сих пор в природе существует возбудитель такого «средневекового» заболевания, как проказа.

«Меняется климат, вместе с потеплением происходит смена ареалов (обитания насекомых, микроорганизмов, — ред.). В Подмосковье, например, появился клещевой энцефалит, в этом году пришла пятнистая лихорадка, носители — насекомые. В прошлом году в Москве появилась лихорадка Западного Нила. Это значит, что прилетели клещи, комары, которые раньше были на юге», — заключил Жемчугов.