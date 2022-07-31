Случай заболевания оспой обезьян впервые выявили в Черногории

В Черногории выявили первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщили представители института общественного здоровья республики. Их заявление процитировал ТАСС.

«Лаборатория отдела молекулярной диагностики Института общественного здоровья Черногории выявила и в сотрудничестве с Институтом вирусологии „Торлак“ подтвердила первый случай заражения оспой обезьян в республике», — сообщили они.

По их данным, вирус нашли у гражданина республики. Состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное.

Днем ранее Минздрав Испании подтвердил первую в Европе смерть человека от оспы обезьян. Летальный исход заражения вирусом зафиксировали на территории королевства. При этом в стране количество официально зарегистрированных случаев выявления вируса оспы обезьян достигло 4298.