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    31 июля 2022, 14:06

    Случай заболевания оспой обезьян впервые выявили в Черногории

    Институт общественного здоровья Черногории подтвердил первый случай заболевания оспой обезьян

    Анна Усачева

    В Черногории выявили первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщили представители института общественного здоровья республики. Их заявление процитировал ТАСС.

    Случай заболевания оспой обезьян впервые выявили в Черногории

    «Лаборатория отдела молекулярной диагностики Института общественного здоровья Черногории выявила и в сотрудничестве с Институтом вирусологии „Торлак“ подтвердила первый случай заражения оспой обезьян в республике», — сообщили они.

    По их данным, вирус нашли у гражданина республики. Состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное.

    Днем ранее Минздрав Испании подтвердил первую в Европе смерть человека от оспы обезьян. Летальный исход заражения вирусом зафиксировали на территории королевства. При этом в стране количество официально зарегистрированных случаев выявления вируса оспы обезьян достигло 4298.