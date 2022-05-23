Случай заболевания оспой обезьян в Греции не подтвердился

Первый возможный случай заражения человека оспой обезьян в Греции не подтвердился. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения Греции (EODY). У пациента выявили ветрянку.

«При лабораторном исследовании образца у больного мужчины с подозрением на оспу обезьян, находящегося на лечении в больнице „Аттикон“, вирус оспы обезьян обнаружен не был, в то время как образец был положительным в двух повторных тестах на вирус ветряной оспы», — отмечается в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что оспа была искоренена среди населения с 1980 года, при этом ветряная оспа является довольно распространенным заболеванием, вызывающим около четырех миллионов инфекций у детей.

21 мая Национальная организация общественного здравоохранения Греции сообщила, что в стране выявили первый возможный случай оспы обезьян у человека. Ожидались результаты лабораторных исследований. Речь шла о 29-летнем туристе из Англии: вместе со спутницей, у которой не было симптомов заболевания, их положили в больницу под наблюдение. По данным СМИ, у мужчины зафиксировали кожную сыпь и другие проявления, напоминающие оспу обезьян.

Вирус оспы обезьян впервые выявили у людей в апреле и мае в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В настоящее время он обнаружен в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.