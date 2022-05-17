Случаи нарушения обоняния и вкуса при COVID-19 у заболевших сильно снизились

Только 10% заболевших коронавирусом в этом году отметили нарушение обоняния через месяц после инфицирования. В начале пандемии таких случаев было около 80%, об этом РИА «Новости» рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«По результатам исследования, завершенного нами в апреле этого года, только у 10% пациентов, переболевших COVID-19 в этом году, к концу месяца от начала болезни оставались какие-либо нарушения обоняния, еще реже — вкуса», — сообщила эксперт.

При распространении уханьского варианта SARS-CoV-2 случаи нарушения обоняния встречались у 80% пациентов, отметила Руженцова.

На нарушение обоняния и вкуса чаще всего жалуются женщины, перенесшие коронавирус в легкой форме, сообщил агентству врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела того же института Павел Чухляев. Он предположил, что женщинам важнее ощущать оттенки ароматов и вкусов, чем мужчинам, поэтому такие проблемы для них заметнее.

В России постепенно снимают коронавирусные ограничения, страна возвращается к нормальной жизни. В Курской области власти оставили рекомендательный характер для ношения масок в помещении, другие меры отменены.