Сложности с покупкой лекарств возникли у 33% россиян

В минувшем году 10% россиян столкнулись с трудностями при покупке лекарств, в этом году этот показатель вырос до 33%. Основными причинами стаи недостаток средств и отсутствие обеспечения препаратами. Эксперты считают, что требуется создать системы всеобщего лекарственного возмещения.

Об этом говорится в исследовании НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко и «Фармпробегом», на которое ссылается газета «Известия». В опросе приняли участие 1033 человека, проживающих в различных субъектах федерации. Из ни на нехватку денег пожаловались 59% опрошенных, об отсутствии лекарственного обеспечения сообщил 41% участников опроса. Проблемы с покупкой медикаментов для детей у 81% респондентов возникли из-за их высокой стоимости.

На качество лекарство пожаловались 29% участников опроса, среди них 55% засомневались в подлинности препаратов. Заподозрили, что у лекарств истек срок годности 12% опрошенных.

Научный сотрудник НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко Анна Загоруйченко заявила, что властям необходимо рассмотреть возможность создания системы всеобщего лекарственного возмещения.

«Также требуется проведение дополнительной работы с различными возрастными группами населения для предоставления информации о возможностях системы дополнительного лекарственного обеспечения. Кроме того, требуется использовать механизмы обратной связи для изучения отношения пациентов к изменениям в системе обращения лекарственных средств», — сказала эксперт.

На днях стало известно, что в январе–августе 2021 года россияне стали покупать на 11% меньше лекарств. Средняя сумма чека выросла на 19%, она составила 1460 рублей.