Россияне стали покупать меньше лекарств в аптеках

Россияне стали покупать на 11% меньше лекарств в аптеках с января по август 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом средняя сумма чека увеличилась на 19% и составила 1460 рублей.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Эксперты изучили все операции по картам банка «Русский стандарт» за восемь месяцев 2021 и 2020 годов.

«На фоне снижения числа покупок у россиян заметно вырос средний чек на здоровье. По данным банка „Русский стандарт“, общее количество операций по картам снизилось с января по август 2021 года на 11% относительно аналогичного периода прошлого года», — сказано в исследовании.

При этом средний чек за покупку лекарств в аптеках вырос на 19%, до 1460 рублей. Однако он оказался намного ниже, чем при покупке онлайн. Исследования показали, что с начала 2021 года россияне стали в два раза чаще делать онлайн-покупки в категории «Здоровье». Эксперты отметили, что актуальность таких трат заметно выросла на фоне пандемии.

Люди стали стараться реже посещать общественные места, в том числе поликлиники и аптеки. Вместо этого они начали заказывать необходимые лекарства, а врачей вызывать на дом. Большую популярность стали обретать и услуги телемедицины.

По данным банка, мужчины тратят на свое здоровье больше, чем женщины, — 1519 против 1468 рублей. При этом последние чаще оплачивают онлайн-покупки лекарств, вызов врачей и услуги больниц (59% от таких операций).