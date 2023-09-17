17 сентября 2023, 03:32
«Сладкая, но низкокалорийная». Эндокринолог посоветовала полезную замену булкам и конфетам
Эндокринолог Павлова посоветовала есть тыкву вместо сладостей
Тыква может заменить в рационе вредные сладости. Она сладкая, но при этом низкокалорийная. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.
По словам врача, тыква — диетический продукт. В 100 граммах овоща содержится всего 22 килокалории, а большую часть мякоти составляет вода. Несмотря на это, тыква быстро вызывает чувство насыщения.
Реклама
«При этом тыква богата клетчаткой, витаминами С и В, а также редким витамином группы Т, который способствует образованию красных и белых кровяных телец», — рассказала Павлова.
И все же тыква полезна не для всех, предупредила Павлова. Она обладает высоким гликемическим индексом, поэтому противопоказана диабетикам.
В августе проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» опубликовал рецепт полезной шаурмы. Для ее приготовления понадобятся два куриных окорочка, лаваш, огурец, помидор, болгарский перец, укроп, сметана, соль и приправа четыре перца.
Еда
Врачи
Диеты
Диабет
Реклама
Реклама