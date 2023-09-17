Здоровье 17 сентября 2023, 03:32 «Сладкая, но низкокалорийная». Эндокринолог посоветовала полезную замену булкам и конфетам Эндокринолог Павлова посоветовала есть тыкву вместо сладостей Freepik

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Тыква может заменить в рационе вредные сладости. Она сладкая, но при этом низкокалорийная. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

По словам врача, тыква — диетический продукт. В 100 граммах овоща содержится всего 22 килокалории, а большую часть мякоти составляет вода. Несмотря на это, тыква быстро вызывает чувство насыщения.

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«При этом тыква богата клетчаткой, витаминами С и В, а также редким витамином группы Т, который способствует образованию красных и белых кровяных телец», — рассказала Павлова.

И все же тыква полезна не для всех, предупредила Павлова. Она обладает высоким гликемическим индексом, поэтому противопоказана диабетикам.

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