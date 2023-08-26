Общество 26 августа 2023, 12:13 Россиянам напомнили рецепт ЗОЖ-шаурмы Проект «Здоровое питание» опубликовал рецепт полезной шаурмы Freepik

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Рецепт полезной шаурмы есть на сайте проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». Об этом напомнил замруководителя федеральной службы Михаил Орлов в ответ на обращение вице-президента Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).

Парламентарий в июле предложил Роспотребнадзору опубликовать рекомендации по приготовлению ЗОЖ-шаурмы. В ответном письме говорится, что ведомство запустило проект «Здоровое питание» и размещало на сайте рецепты полезных блюд, в частности ПП-шаурмы. Копия письма есть у ТАСС.

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На сайте отмечается, что ЗОЖ-шаурма станет отличной заменой жирному и калорийному блюду, часто продающемуся в точках общепита, и разнообразит диетический рацион. Для приготовления понадобятся два куриных окорочка, лаваш, огурец, помидор, болгарский перец, укроп, сметана, соль и приправа (четыре перца). Также на сайте есть несложный рецепт шаурмы в листьях салата.

В последнее время все чаще встречаются случаи массового отравления шаурмой в России. В свете этого безопаснее будет готовить любимое блюдо самостоятельно.