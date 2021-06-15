Скрининг новорожденных на СМА запланировали начать в России с 2022 года

В России с 2022 года могут ввести скрининг новорожденных на наличие спинальной мышечной атрофии (СМА). Такое поручение по итогам совещания о совершенствовании оказания медпомощи детям дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили на сайте кабмина.

Правительство запланировало расширить скрининг новорожденных с нынешних пяти до 36 заболеваний. Мишустин отметил, что на такое нововведение потребуются существенные финансовые вложения.

«Но речь идет о здоровье и будущем детей, и, мне кажется, ничего важнее для нас быть не может», — сказал премьер-министр.

Минпромторг займется организацией производства реагентов для скрининга. Ведомство должно представить свои предложения по этому вопросу в кабмин до 1 августа.

Минздрав должен будет отдельно проработать вопрос о введении с 2022 года скрининга на СМА и на наследственные и врожденные заболевания. Предложения в правительство должны представить к 1 сентября.

Мишустин также поручил Минздраву изучить вопрос о запуске в стране пилотного проекта по генетическому тестированию беременных на выявление врожденных и наследственных заболеваний.