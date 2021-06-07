Скрининг новорожденных в России предложили расширить в 5 раз

Расширение скрининга новорожденных в России с пяти до 36 заболеваний позволит снизить младенческую смертность на 15% и дополнительно спасать до тысячи детей ежегодно. Речь идет о генетических наследственных заболеваниях.

Об этом, по данным газеты «Известия», на совещании о совершенствовании медицинской помощи детям заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что для своевременного выявления заболеваний и их лечения на ранней стадии надо расширять неонатальный скрининг.

«Уже 15 лет большинство малышей сразу после рождения в роддоме бесплатно обследуют на пять наследственных заболеваний. За все время такие тесты прошли более 20 миллионов детей. Заболевания выявлены примерно у 15 тысяч», — привел данные премьер.

Он добавил, что возможности медицины постоянно растут и методики скрининга после родов также должны расширяться. Мишустин поручил Минфину подготовить предложения по финансированию мероприятий. Минпромторг получил распоряжение поработать организацию производства реагентов для осуществления подобных исследований.

Ранее выявление тяжелых заболеваний до клинической стадии, когда лечение может быть уже неэффективным, позволит вовремя с ними бороться. Во всех развитых странах новорожденных обследуют на 30-40 наследственных заболеваний.

В России, возможно, расширение программы неонатального скрининга будет происходить постепенно. Для начала он затронет 10-15 заболеваний, потом их число расширится до 36.

В Подмосковье за последние шесть лет младенческая смертность снизилась радикально. Ранее она составляла 7-8 случаев на 100 тысяч, сейчас, по данным губернатора региона Андрея Воробьева, 3,1-3,3.