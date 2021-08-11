В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом, однако она по-прежнему остается напряженной. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — рассказала она РИА «Новости».

Пшеничная добавила, что данные динамично меняются. Тем не менее видно, что в целом по стране, с учетом регионов с разной ситуацией, можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 378 новых случаев коронавируса. За время пандемии в стране выявили 6 491 288 заболевших.

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что испытания антикоронавирусной вакцины для подростков уже идут. Изучаются два варианта прививки. Вакцина, разведенная в концентрации 1:10, и вакцина, разведенная в пропорции 1:5.