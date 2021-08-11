Испытания антикоронавирусной вакцины для подростков уже идут. Изучаются два варианта прививки. Вакцина, разведенная в концентрации 1:10, и вакцина, разведенная в пропорции 1:5.

Об этом газете «Известия» рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Первый вариант не вызывает совершенно никакого побочного действия. Причем лети, в отличие от взрослых, показывают очень сильный иммунный ответ. Второй вариант вызывает только повышение температуры до +37,5 градусов.

Испытания ведутся на добровольных пациентах 12-17 лет. Когда этот возраст будет зарегистрирован, будет изучаться группа 6-12 лет.

«Сейчас мы подготовим отчет перед расширенной второй фазой, и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам. Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в три тысячи человек», — сообщил эксперт.

Он посетовал, что тогда к сентябрю зарегистрировать вакцину не удастся. Гинцбург подчеркнул, что его это очень сильно тревожит. Дети пойдут в школу на фоне распространения индийского штамма коронавируса и к 20 сентября у них могут начаться проблемы.

В июле главный педиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов объяснил почему надо вакцинировать детей и подростков до 18 лет. Они болеют также тяжело, как взрослые, и являются разносчиками инфекции.