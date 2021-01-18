Симптом коронавируса проявился и у здоровых людей

Нарушение сна затронуло две трети россиян, заразившихся коронавирусом. Эта же проблема появилась у тех, кто здоров. При этом характер нарушений меняется, люди или вовсе теряют сон, или начинают спать больше обычного.

Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.

«Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной инфекцией, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном», — сказал врач-сомнолог.

Он подчеркнул, что здоровые люди также начали терять сон. Он предположил, что это связано с переменами в обычной среде обитания. Граждане начали меньше двигаться, на них психологически давят плохие новости.

«Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30% людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна», — заключил Полуэктов.

К признакам бессимптомно перенесенного коронавируса врачи отнесли усталость, утомляемость, боль в мышцах или суставах.