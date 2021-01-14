Перечислены признаки бессимптомно перенесенного коронавируса

Коронавирус может ни коем образом не проявлять себя сразу после заражения, но часто инфекция еще долгое время влияет на организм. Это же касается и бессимптомников.

Перенесенная болезнь характеризуется чувством вымотанности без объективных причин в течение трех месяцев, отметила газета «Взгляд».

«Возможные симптомы обширны и, вряд ли, будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», — рассказал Банстон.

В таком случае человек обязан узнать, переболел ли он COVID-19. Для этого необходимо сдать тест на антитела. При этом не стоит забывать про другие заболевания, которые также могут быть причиной недомогания.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал дату окончания пандемии в России — конец лета 2021 года. Сейчас наибольшую опасность для здоровых людей представляют бессимптомные больные.