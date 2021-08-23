Швейцарский ученый предупредил о появлении нового «суперкоронавируса» COVID-22

В ближайшем будущем в мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется намного опаснее всех предыдущих. Такой неутешительный прогноз в беседе с газетой Blick сделал иммунолог Сай Редди из высшей технической школы Цюриха.

По словам медика, существующие штаммы коронавируса могут сочетаться между собой. Из-за этого есть опасность возникновения новой эпидемии, которая может привести к еще большему числу летальных исходов. Редди отметил, что некоторые штаммы уже мутируют и могут избегать антител в организме человека.

Иммунолог уточнил, что в будущем штаммы SARS-CoV-2 «гамма» и «бета» станут еще заразнее, а «дельта» научится обходить иммунитет. Медик уверен, что такие мутации уже неизбежны. «COVID-22 может быть даже хуже, чем-то, что мы испытываем сейчас», — сказал врач.

По его мнению, подобные «соревнования» между развитием иммунитета и мутациями вируса будут существовать еще очень долго. Возможно, побороть их не удастся на веку всех современных поколений. Медик опасается, что бороться с коронавирусом люди будут вынуждены всю оставшуюся жизнь.

В Минздраве отметили, что так называемого коллективного иммунитета может быть недостаточно, чтобы побороть новые вспышки болезни. В ведомстве уверены, что необходима ревакцинация.