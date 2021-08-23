Коллективный иммунитет назвали недостаточной защитой от всплесков заболеваемости ковидом

Рост заболеваемости COVID-19 может происходить даже в странах, где успешно завершилась вакцинация и сформировался коллективный иммунитет. Ревакцинацию от коронавируса нужно проводить через полгода.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике в УрФО Сергей Токарев обратил внимание на тот факт, что коллективный иммунитет от новых всплесков заболеваемости ковидом не защищает. Его слова привел сайт Ura.Ru.

«Зарубежный опыт показывает, что даже в странах с успешно завершенной вакцинацией и сформированным коллективным иммунитетом, происходит рост заболеваемости коронавирусом», — сказал Токарев.

Он пояснил, что со временем уровень иммунной защиты населения снижается. Темпы прививочной кампании в России, по словам эксперта, требуется ускорить.

«И через шесть месяцев проводить ревакцинацию», — добавил он.

Токарев заметил, что в стране распространяется более заразный индийский штамм «дельта». Вакцинировать в такой ситуации необходимо минимум 80% россиян.