Шведские ученые выяснили, как снизить риск инсульта

Шведские исследователи рассказали, как снизить риск возникновения инсульта, сильного кровотечения и смерти. По их мнению, помочь в профилактике заболеваний может скрининг на фибрилляцию предсердий. Об этом сообщили Nation News.

Фибрилляция предсердий в пять раз увеличивает риск ишемического инсульта. Ученые решили проверить, поможет ли скрининг чаще выявлять патологии.

Всего скрининг проводили 7165 человек. Возраст участников исследования составлял 75-76 лет. Респондентам выдали на дом аппарат ЭКГ и предложили дважды в день регистрировать свой сердечный ритм. Эксперимент длился на протяжении двух недель.

Всего в исследовании участвовали 28 тысяч респондентов. На протяжении семи лет ученые проверяли их здоровье. При этом у людей, которые проходили скрининговое обследование, гораздо чаще удавалось выявить фибрилляцию предсердий. Инсульт, сильное кровотечение или даже смерть встречались у 31,9% из этой группы.

Ранее ученые Университета Земмельвейс в Венгрии заявили, что употребление трех чашек кофе в день способно снизить риск инсульта и развития смертельных сердечных заболеваний. По их мнению, риск возникновения подобных заболеваний снижается на 21%.