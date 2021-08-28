Три чашки кофе в день помогут снизить риск инсульта

Употребление до трех чашек кофе в день снижает риск инсульта и развития смертельных сердечных заболеваний. К такому выводу пришли ученые Университета Земмельвейс в Венгрии. О результатах исследования сообщили на сайте Medical News.

Риск умереть от инфаркта у тех, кто выпивает до трех чашек кофе в день, ниже на 21%. Ежедневное употребление кофе также на 17% снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 12% уменьшает опасность смерти по другим причинам.

Исследование проводилось среди 468 тысяч человек в возрасте до 56 лет, у которых нет признаков сердечных заболеваний. Их поделили на три группы. В первую вошли те, кто редко пьет кофе (21,1%), во вторую — кто пьет до трех чашек в день (58,4%), и в третью — кто пьет больше трех чашек (19,5%).

Ученые наблюдали за анализами добровольцев в течение 10–15 лет, беря во внимание и такие факторы, как возраст, вес, пол, рост, наличие вредных привычек, уровень физической активности, уровень благосостояния, количество потребляемого мяса, овощей и фруктов.

Диетолог ранее опроверг миф о вреде кофе при высоком давлении.