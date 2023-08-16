Здоровье 16 августа 2023, 23:05 Шведские ученые нашли способ снизить риск 9 видов рака GU: кардиотренировки снижают риск 9 видов рака у мужчин Unsplash

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Ученые из Гетеборгского университета выяснили, что высокая кардиореспираторная выносливость может снизить у мужчин риск девяти видов рака. Исследование опубликовали в British Journal of Sports Medicine.

В новом исследовании специалисты взяли за основу информацию о здоровье шведских призывников, которые начали военную службу в период с 1968 по 2005 год. Также использовались данные о случаях 18 видов рака до 2019 года.

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Выяснилось, что призывники в возрасте 16-25 лет с низким уровнем кардиореспираторной подготовки чаще страдали ожирением, злоупотребляли алкоголем и психоактивными веществами, чем призывники с более высоким уровнем физической подготовки.

Исследователи пришли к выводу, что у призывников с высоким уровнем выносливости на 42% меньше шансов заболеть раком легких. Также у них на 5% был снижен риск рака прямой кишки и на 18-20% — рака кишечника и почки.

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