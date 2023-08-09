Здоровье 09 августа 2023, 05:49 Врач назвал быстрое появление синяков признаком серьезного недуга Эндокринолог Юрочкин: быстрое появление синяков говорит о плохой свертываемости крови Freepik

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Стремительное появление синяков может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил врач-эндокринолог Александр Юрочкин в беседе с изданием «МедикФорум».

Специалист отметил, что быстрое возникновение синяков говорит о проблемах со свертываемостью крови. Часто такой недуг встречается у любителей горячительных напитков. Печень алкоголиков страдает прежде всего и хуже производит химические элементы, влияющие на свертывание крови.

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«Когда человек пьет слишком много алкоголя и его печень повреждается, одним из первых признаков этого может быть легкое возникновение синяков» — сказал врач.

Юрочкин отметил, что помимо алкоголизма на свертываемость крови могут влиять другие патологии. Например, болезнь Виллебранда или гемофилия.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, что при борьбе с раком крови важно, когда именно врачи диагностировали заболевание. Чем раньше стало известно о болезни, тем эффективнее будет лечение.