Россиян предупредили о новых штаммах гриппа
По данным ТАСС, это заявление она сделала на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.
«Прогноз Всемирной организации здравоохранения в том, что вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не привались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы», — сказала она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.
Попова добавила, что в этом году ведомство начало мониторинг и оценку заболеваемости гриппом летом, чего никогда не делало раньше.
На время будущего эпидемического сезона 2020–2021 года в Роспотребнадзоре порекомендовали работодателям измерять температуру сотрудников. Соответствующее распоряжение подписала глава службы Анна Попова.
В опубликованном на сайте документе сказано, что следует обеспечить контроль температуры тела сотрудников перед допуском на рабочие места и течение всего рабочего дня. Лица с повышенной температурой нужно отстранять от нахождения на месте работы.
В Роспотребнадзоре посоветовали властям заблаговременно запастись противовирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами. Уже с 24 августа следует начать информирование населения о мерах профилактики гриппа и инфекций.
Вакцинацией планируется охватить не менее 60% численности населения и не менее 75% россиян, принадлежащих к группам риска.
Сбор данных о всех заболевших с клиническим диагнозом «грипп» необходимо начать с 1 октября. Летальные случаи предлагается изучать комиссионно с целью установления причин и факторов, вызвавших смерть.
Пока ученым не удалось подтвердить сезонный характер заболеваемости COVID-19. На его распространение влияют большие скопления людей и тесный контакт.