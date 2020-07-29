Россиян предупредили о новых штаммах гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что осенью-зимой в России появятся новые штаммы гриппа, от которых россияне еще не прививались. Она подчеркнула настоятельную необходимость иммунизации в этом сезоне.

По данным ТАСС, это заявление она сделала на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

«Прогноз Всемирной организации здравоохранения в том, что вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не привались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы», — сказала она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Попова добавила, что в этом году ведомство начало мониторинг и оценку заболеваемости гриппом летом, чего никогда не делало раньше.

На время будущего эпидемического сезона 2020–2021 года в Роспотребнадзоре порекомендовали работодателям измерять температуру сотрудников. Соответствующее распоряжение подписала глава службы Анна Попова.

В опубликованном на сайте документе сказано, что следует обеспечить контроль температуры тела сотрудников перед допуском на рабочие места и течение всего рабочего дня. Лица с повышенной температурой нужно отстранять от нахождения на месте работы.

В Роспотребнадзоре посоветовали властям заблаговременно запастись противовирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами. Уже с 24 августа следует начать информирование населения о мерах профилактики гриппа и инфекций.

Вакцинацией планируется охватить не менее 60% численности населения и не менее 75% россиян, принадлежащих к группам риска.

Сбор данных о всех заболевших с клиническим диагнозом «грипп» необходимо начать с 1 октября. Летальные случаи предлагается изучать комиссионно с целью установления причин и факторов, вызвавших смерть.

Пока ученым не удалось подтвердить сезонный характер заболеваемости COVID-19. На его распространение влияют большие скопления людей и тесный контакт.