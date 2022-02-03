Проценко объяснил, в чем главное коварство штамма «омикрон»

Люди, инфицированные «омикроном», могут заражать других, даже если у них самих не проявляется никаких симптомов. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко kp.ru.

По мнению специалиста, самое главное — не забывать про ношение маски в общественных местах.

«Самая неприятность инкубационного периода в том, что пациент заразен, но не появилось симптомов. Мы и говорим все время о правильном режиме ношения масок. Это одна из самых эффективных вещей», — сказал он.

Ранее Проценко в одной из телепрограмм перечислял последствия коронавируса, которые чаще всего отмечали выздоровевшие пациенты. Они жаловались на депрессию, сильную утомляемость и провалы в памяти. О таких проявлениях постковидного синдрома стало известно из наблюдений за пациентами в больнице и после выписки из нее.

Также врач отметил, что эти симптомы проходили быстрее у молодых пациентов, а у возрастных могли затянуться на несколько месяцев.