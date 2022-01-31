Проценко перечислил последствия перенесенного ковида

Перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты после выздоровления чаще всего жалуются на депрессию, повышенную утомляемость и провалы в кратковременной памяти. Об этом в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» телеканала RTVI рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он пояснил, что о последствиях перенесенной коронавирусной инфекции стало известно по наблюдениям за пациентами в стационаре и уже после выписки.

«Депрессия, быстрая утомляемость, нарушение короткой памяти, они наблюдаются, причем у пациентов выписанных моложе 60 лет это в среднем разрешается за две-три недели, у пожилых пациентов 65+ это затягивалось до двух-трех месяцев», — рассказал Проценко.

Врач пояснил, что несмотря на доминирование «омикрона», «дельта» никуда не делась. В больницу продолжают поступать пациенты с большими объемами поражения легких. Новый вариант возбудителя действительно меньше поражает внутренние органы, но риски для людей старше 60 лет и сопутствующие патологии сохраняются.

Кроме того, есть группы людей, на которых стандартные протоколы лечения не действуют, а их состояние только ухудшается.

«Занимаясь научно-исследовательской работой в нашей команде, мы пока не смогли выявить те факторы риска, которые могли бы предсказывать, прогнозировать, что данный пациент на стандартный протокол не ответит», — отметил Проценко.

Он подчеркнул, что вакцинация остается единственным способом избежать тяжелого протекания инфекции, но чтобы не заразиться, важно носить маски в общественных местах. Другого способа защиты не существует.

Отвечая на вопрос о возможном завершении пандемии, Денис Проценко предложил вспомнить эпидемии прошлых лет, которые продолжались от двух до трех лет. Но сегодня у человечества есть мощный инструмент в виде вакцины. Поэтому стоит ждать того, что рано или поздно коронавирус станет сезонным возбудителем, который удастся взять под контроль при помощи прививок, как это сделали с гриппом.